L'esterno del Cagliari Gabriele Zappa è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro degli isolani dove ha parlato anche di mercato e del vecchio interesse della Fiorentina nei suoi confronti. Le sue parole raccolte da calciocasteddu.it:
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Ex obiettivi, Zappa rivela: “Con la Fiorentina trattativa reale”
Zappa fa chiarezza dal ritiro del Cagliari: "Fiorentina e Napoli? Voci vere, ma ho appreso l'interesse più dai media che dall'agente".
in realtà le notizie le apprendo più sui media che dal mio agente! Battute a parte, però, per i possibili trasferimenti a Napoli e Fiorentina si trattava di notizie vere
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