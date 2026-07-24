Ex obiettivi, Zappa rivela: “Con la Fiorentina trattativa reale”

Zappa fa chiarezza dal ritiro del Cagliari: "Fiorentina e Napoli? Voci vere, ma ho appreso l'interesse più dai media che dall'agente".

L'esterno del Cagliari Gabriele Zappa è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro degli isolani dove ha parlato anche di mercato e del vecchio interesse della Fiorentina nei suoi confronti. Le sue parole raccolte da calciocasteddu.it: