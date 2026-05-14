Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a De Rossi: “Genoa piazza fantastica, mi vedo a lungo qui. Alziamo il livello”

altre news

De Rossi: “Genoa piazza fantastica, mi vedo a lungo qui. Alziamo il livello”

De Rossi: “Genoa piazza fantastica, mi vedo a lungo qui. Alziamo il livello” - immagine 1
L'allenatore del Genoa anche il prossimo anno dovrebbe essere Daniele De Rossi, dopo la salvezza conquistata in questo campionato
Redazione VN

Intervenuto alla manifestazione genovese "Stelle nello Sport", Daniele De Rossi ha detto:

Il Genoa per me è stata una delle prime esperienze nel calcio fuori da Roma, essere entrato in poco tempo in sintonia con il tifoso genoano per me è stato un onore, così come con i giocatori, con cui abbiamo costruito qualcosa di importante. Siamo salvi già da alcune giornate ma ci sono stati momenti complicati, grazie alla società per la vicinanza. A Genova sto da dio, ci sono pochissimi dubbi sul futuro e con il club c'è grande sintonia. Il Genoa rappresenta una piazza fantastica, mi vedo qui a lungo termine e spero di portare la squadra più in alto rispetto a quando sono arrivato. L'Europa? Calma, ci vuole pazienza e programmazione, cose che spesso nel calcio mancano.

Leggi anche
Milan, in arrivo la rivoluzione ed addio a Tare. Ibrahimovic vuole Paratici
Valzer allenatori, occhio pure al Milan. CorSera: “Allegri se ne andrà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA