Intervenuto alla manifestazione genovese "Stelle nello Sport", Daniele De Rossi ha detto:
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De Rossi: “Genoa piazza fantastica, mi vedo a lungo qui. Alziamo il livello”
L'allenatore del Genoa anche il prossimo anno dovrebbe essere Daniele De Rossi, dopo la salvezza conquistata in questo campionato
Il Genoa per me è stata una delle prime esperienze nel calcio fuori da Roma, essere entrato in poco tempo in sintonia con il tifoso genoano per me è stato un onore, così come con i giocatori, con cui abbiamo costruito qualcosa di importante. Siamo salvi già da alcune giornate ma ci sono stati momenti complicati, grazie alla società per la vicinanza. A Genova sto da dio, ci sono pochissimi dubbi sul futuro e con il club c'è grande sintonia. Il Genoa rappresenta una piazza fantastica, mi vedo qui a lungo termine e spero di portare la squadra più in alto rispetto a quando sono arrivato. L'Europa? Calma, ci vuole pazienza e programmazione, cose che spesso nel calcio mancano.
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