Incidente per Daniel Maldini durante la notte a Milano
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
Nella notte, Daniel Maldini è rimasto coinvolto in un incidente tra due auto. L'attaccante del Cagliari aveva passato la serata a Milano, dopo aver giocato a Bergamo e segnato il gol vittoria contro l'Atalanta, e alle 5.15 di domenica 12 settembre, all'incrocio tra via Tolentino e via Francesco Caracciolo, ha fatto questo incidente in auto. L'accaduto ha coinvolto 6 persone, tutte ferite in modo non grave. L'attaccante del Cagliari è stato portato in ospedale, al Fatebenefratelli per accertamenti e poi è stato dimesso. Le parole dell'avvocato Danilo Buongiorno, legale del calciatore:
Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute. Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave.
La ricostruzioneSecondo le prime ricostruzioni, l'auto dell'attaccante del Cagliari non avrebbe concesso la precedenza. L'impatto è avvenuto tra la parte anteriore destra del primo veicolo e la parte anteriore sinistra dell'auto di Maldini. Dopo lo scontro tra le due auto quella che procedeva su via Caracciolo è andata a sbattere contro una terza vettura parcheggiata negli spazi riservati ai residenti, un Suv Mercedes.
© RIPRODUZIONE RISERVATA