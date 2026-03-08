Cuesta (conf): “Noi bravi, porta inviolata. Volevamo i 3 punti ma pazienza”

L'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina al Franchi. Le sue parole:
Sulla porta inviolata e la prestazione di Sorensen—
E' stata una partita dove ci sono stati tanti momenti: i primi 10 loro bene, poi noi siamo riusciti a fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica, la Fiorentina è stata meglio di noi, ma è andata bene. Porta inviolata importante, volevamo i 3 punti ma vabbè. Sorensen ha fatto una bella prestazione, posso parlare così anche di tanti altri, contro una grande squadra. Pronti per continuare a fare bene e andare a Torino per prendere altri punti.
Su Cremaschi—
Ha le idee molto chiare. Ha lavorato molto e parlato poco. Merito a lui per quello che ha fatto nel lavoro quotidiano, perché quando lavori bene il frutto paga. abbiamo una rosa con tanti giocatori per creare un impatto positiva. La competitività è fondamentale per alzare il livello.
Sulla solidità e la maturità—
A volte non riusciamo a fare quello che ci piacerebbe, ma allo stesso modo ci adattiamo molto bene al contesto. Ci sentiamo comodi in certe situazioni e queste è una cosa positiva. Sappiamo comunque che non ci basta e che dobbiamo fare molti punti per raggiungere l'obiettivo. Solo il lavoro ci aiuterà.
Su Troilo e Nicolussi Caviglia—
Giudizio positivo sulla loro prestazione. Troilo ci ha aiutato in tutto: costruzione e duelli. Nicolussi ha giocato anche come mezzala in carriera, anche a Milano lo hanno fatto alla scorsa. Ci ha dato capacità di ricevere palla tra le linee e anche corse nella profondità. Ha capacità ottime.
Sulla partita—
Sempre ne vogliamo tre di punti, ma la partita ce ne ha dati uno.
Sul suo lavoro—
L'allenatore del Parma pensa sempre a migliorare e crescere. Contento? Non sono mai contento, sono sempre bilanciato.
Sulla salvezza—
34 punti salvo? No. La probabilità c'è sempre. Voglio uscire da questa situazione il prima possibile.
