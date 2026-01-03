Il tecnico della Cremonese Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del macth con la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cremonese, Nicola: “Fiorentina favorita? Non è un problema. Recupero un titolare”
altre news
Cremonese, Nicola: “Fiorentina favorita? Non è un problema. Recupero un titolare”
Così il tecnico dei grigiorossi alla vigilia della sfida del Franchi
Serve il terzo salto di qualità. Contro il Napoli la squadra ha messo coraggio, ma per competere contro certe realtà dobbiamo migliorare alcune cose con sforzo maggiore. Le qualità individuali della Fiorentina sono ben note, non serve parlarne. Non parlo del loro momento, io alleno la Cremonese. Vandeputte? Ha recuperato dall’influenza. Da qui in avanti avremo una partita ogni 4 giorni. Fiorentina a tre o quattro? In tutti i progetti tecnici si fanno cambiamenti e ciò che funziona viene portato avanti. Costruire sia a tre, che a quattro, è una caratteristica del calcio moderno. È un aspetto su cui lavoriamo anche noi. I calciatori sono preparati, nonostante il gioco non perderà mai la sua natura imprevedibile. Le risoluzioni degli imprevisti faranno sempre la differenza. Noi lavoriamo anche in questa direzione, sempre, sapendo che l’avversario può trovare soluzioni diverse. Fiorentina favorita dai bookmakers? Il focus deve essere solo su di noi. Noi partiamo spesso svantaggiati, ma non è un problema. Noi sappiamo perfettamente dove andiamo a giocare e vogliamo dimostrare a noi stessi che siamo competitivi anche su campi difficili. Dobbiamo ambire alla perfezione anche se non esiste
© RIPRODUZIONE RISERVATA