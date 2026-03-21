CorSera scrive: “Tensioni con la dirigenza, Gasperini è in bilico”

La situazione burrascosa in casa giallorossa dopo l'eliminazione dall'Europa League

Redazione VN 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 15:42)

Clima teso in casa Roma, dove il progetto tecnico-dirigenziale rischia di arrivare a fine ciclo già al termine della stagione. Il rapporto tra Gian Piero Gasperini, il ds Ricky Massara e il consulente Claudio Ranieri non ha trovato la giusta sintesi, e la sensazione è che difficilmente si ripartirà con la stessa struttura.

Il vertice andato in scena a Trigoria con il vicepresidente Ryan Friedkin non ha portato a rotture immediate, ma ha evidenziato divergenze importanti: dalla valutazione della rosa alla gestione fisica della squadra, fino ai rapporti tra staff tecnico e medico. A pesare è soprattutto l’eliminazione prematura dall’Europa League, che ha aumentato il malcontento della società.

A Gasperini è stato chiesto un cambio di rotta immediato nelle ultime nove giornate: ritrovare solidità e compattezza, smarrite nelle recenti uscite. I numeri parlano chiaro: 12 gol subiti nelle ultime cinque partite e ben 14 sconfitte stagionali, dati che mettono sotto accusa soprattutto la fase difensiva.

Gli infortuni contemporanei di giocatori chiave come Dybala, Soulé, Dovbyk e Ferguson hanno inciso, ma non bastano a giustificare il rendimento. Anche i rapporti interni restano tesi, in particolare tra Gasperini e Ranieri, mentre con Massara le distanze sul mercato sono ormai evidenti da tempo.

Il finale di stagione sarà decisivo, soprattutto per la corsa Champions: senza qualificazione, il rischio concreto è quello di un nuovo anno zero.