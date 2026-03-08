Circati (conf): “Noi bravi a non far tirare una squadra forte come la Fiorentina”

Il calciatore del Parma, Alessandro Circati, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina. Le sue parole:
Le parole in conferenza stampa del giocatore del Parma, Alessandro Circati, al termine della partita giocata contro la Fiorentina al Franchi
Sulla partita—
Noi ci accontentiamo di questo punto, importante per proseguire il percorso verso l'obiettivo finale. Noi ci teniamo a concedere poco, lo vogliamo proprio da inizio anno. La Fiorentina è una squadra forte e non gli abbiamo permesso di fare quasi nemmeno un tiro in porta. Noi ogni partita la affrontiamo provando a vincerla. Vogliamo fare più punti possibili, anche per soddisfazione.
Sulla rosa—
Siamo una squadra molto giovane, quindi bisogna aiutarsi tutti per migliorarci. Siamo una famiglia. Cremaschi? Gli faccio i complimenti, ha giocato veramente bene.
