Chiellini: “So cosa vuol dire questa gara e conosco Vanoli e quello che può dare”

L'intervento del doppio ex, oggi dirigente bianconero
Redazione VN

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:

Vivere questa partita adesso è diverso... Ho vissuto Firenze, ho segnato alla Juventus e so cosa vuol dire sia da una parte, sia dall'altra. Noi ci aspettiamo tanto da Spalletti, ma non gli chiediamo niente che non sappia fare. Sta cominciando a dare sempre di più il suo timbro ma sarà il campo a parlare. Conosco Vanoli e so quello che può dare alla Fiorentina, per noi sarebbe importante dare un segnale. Yildiz e Vlahovic? Con Kenan c'è la volontà di proseguire insieme, per Dusan vediamo più avanti. Spero che stasera facciano quel che sanno fare, giocare a calcio.

