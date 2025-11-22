Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:
Chiellini: “So cosa vuol dire questa gara e conosco Vanoli e quello che può dare”
L'intervento del doppio ex, oggi dirigente bianconero
Vivere questa partita adesso è diverso... Ho vissuto Firenze, ho segnato alla Juventus e so cosa vuol dire sia da una parte, sia dall'altra. Noi ci aspettiamo tanto da Spalletti, ma non gli chiediamo niente che non sappia fare. Sta cominciando a dare sempre di più il suo timbro ma sarà il campo a parlare. Conosco Vanoli e so quello che può dare alla Fiorentina, per noi sarebbe importante dare un segnale. Yildiz e Vlahovic? Con Kenan c'è la volontà di proseguire insieme, per Dusan vediamo più avanti. Spero che stasera facciano quel che sanno fare, giocare a calcio.
