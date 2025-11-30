Atalanta, Percassi: “Di Palladino colpisce la semplicità. Serve livello Champions”

Viola News
Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato a Sky prima della gara contro la Fiorentina:

Abbiamo bisogno di fare una prestazione al livello di quella di mercoledì, ci aspetta una gara molto difficile e la affronteremo nel migliore dei modi. Dobbiamo fare di più, i punti son quelli che abbiamo e dobbiamo conquistarcene di più sul campo, meritandoceli già da stasera. Magari c'è stata anche un po' di sfortuna. Cosa mi ha colpito di Palladino? La semplicità. Abbiamo bisogno di recuperare terreno in campionato, anche se sappiamo quanto è difficile. Sappiamo poi anche quanto sono importanti i punti in Champions.

 

