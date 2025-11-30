Atalanta, Hien: “Viola in difficoltà ma forti. Kean va marcato al massimo”

Isak Hien, difensore svedese dell'Atalanta, ha parlato a Sky prima della partita contro la Fiorentina:
Siamo pronti, abbiamo fatto una buona partita a Francoforte, ma in campionato dobbiamo fare di più e prendere punti. Questa gara è molto importante per noi. In questa prima fase c'è mancato tutto, a partire dai gol segnati, ma anche in difesa abbiamo preso troppe reti: tre col Sassuolo e tre al Maradona. Dobbiamo migliorare.
Fiorentina e Kean—
Sarà una gara dura. Sappiamo che la Fiorentina è in difficoltà, ma resta una squadra forte. Kean è un attaccante molto forte, contro di noi ha giocato bene in entrambe le partite dell'anno scorso. Dovrò affrontarlo al massimo, insieme ai miei compagni, per fermarlo.
