Atalanta, Hien: “Viola in difficoltà ma forti. Kean va marcato al massimo”

Il difensore svedese prima della gara coi viola
Redazione VN

Isak Hien, difensore svedese dell'Atalanta, ha parlato a Sky prima della partita contro la Fiorentina:

Siamo pronti, abbiamo fatto una buona partita a Francoforte, ma in campionato dobbiamo fare di più e prendere punti. Questa gara è molto importante per noi. In questa prima fase c'è mancato tutto, a partire dai gol segnati, ma anche in difesa abbiamo preso troppe reti: tre col Sassuolo e tre al Maradona. Dobbiamo migliorare.

Fiorentina e Kean

Sarà una gara dura. Sappiamo che la Fiorentina è in difficoltà, ma resta una squadra forte. Kean è un attaccante molto forte, contro di noi ha giocato bene in entrambe le partite dell'anno scorso. Dovrò affrontarlo al massimo, insieme ai miei compagni, per fermarlo.

