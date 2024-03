Allegri battibecca con Sky: “Tridente? Non faccio il politico. Vlahovic sarà multato”

Dopo il pareggio casalingo con il Genoa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha risposto piccato in conferenza stampa a chi chiedeva un cambio di modulo: "Yildiz e Chiesa insieme? Tutto è possibile ma c'è il problema che dobbiamo fare i risultati. Il termometro della squadra ce l'ho io durante la settimana, dobbiamo raggiungere l'obiettivo Champions. Siamo in difficoltà e dobbiamo fare meglio possibile ma in questi momenti si può creare confusione".

Magari sarebbe anche una mossa politica - chiede un giornalista -. "Non faccio il politico, faccio l'allenatore. Mi sembra che siamo terzi, attualmente. Lei sa come si fa l'allenatore? Perché io non so come si fa il giornalista. Non devo andare dietro al pubblico e non mi permetto di dire a lei come si fa il suo lavoro". Su Vlahovic, espulso nel finale: "Purtroppo ha sbagliato, la società gli farà una multa. Non ci ho parlato".