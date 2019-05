La Fiorentina su Traorè: “C’era un patto con l’Empoli, ma forse vogliono scatenare un’asta”

Il caso Traorè sta avendo molto risalto anche a livello nazionale, perchè l’esplosione del giovane centrocampista dell’Empoli nelle ultime giornate lo renderebbe un uomo mercato se l’affare con la Fiorentina saltasse definitivamente. Se ne parla anche su gazzetta.it dove si riporta la versione virgolettata della Fiorentina:

Durante le visite mediche a gennaio erano emersi dei dubbi cardiaci che richiedevano esami più approfonditi. A gennaio non c’era il tempo per farli quindi il contratto non è stato depositato in Lega e c’era con l’Empoli un gentlemen agreement di fare tutto a fine stagione alla stessa cifra dopo aver svolto altri esami. Se poi l’Empoli vuole scatenare un’asta questo è un altro discorso.