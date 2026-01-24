VIOLA NEWS i nostri video video viola VN – “La Fiorentina ripiomba nel baratro. Qualcuno si era già sentito bravo?”

La Fiorentina perde in casa con il Cagliari (che scappa via in classifica). Il commento a caldo del nostro vicedirettore
"Troppa euforia intorno alla Fiorentina e forse, sarebbe grave, anche nello spogliatoio. Partita preparata male da Vanoli, prestazioni negative di tanti singoli. E Piccoli non va, forse serve un attaccante".