VN – “La Fiorentina ripiomba nel baratro. Qualcuno si era già sentito bravo?”

La Fiorentina perde in casa con il Cagliari (che scappa via in classifica). Il commento a caldo del nostro vicedirettore

"Troppa euforia intorno alla Fiorentina e forse, sarebbe grave, anche nello spogliatoio. Partita preparata male da Vanoli, prestazioni negative di tanti singoli. E Piccoli non va, forse serve un attaccante".