VIDEO VN – Vanoli su Comuzzo: “Mi piace, è in ripresa. Lo vedo anche centrale”

Alla vigilia di Fiorentina-AEK, Paolo Vanoli ha parlato anche di Comuzzo, reduce da una prima parte di stagione complicata

"E' un giocatore forte difensivamente, ma deve migliorare la tecnica. E non deve avere paura di sbagliare. Deve dimostrare chi è". Questo il messaggio di Vanoli per Pietro Comuzzo.