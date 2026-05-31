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VIDEO VN – U15 in semifinale. Balestracci: “Queste partite ci insegnano molto”

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Giada Di Stefano
31 maggio

La Fiorentina Under 15, allenata da Matia Balestracci, conquista con merito l’accesso alla semifinale scudetto del campionato Giovanissimi Nazionali Under 15

La Fiorentina Under 15, allenata da Matia Balestracci, conquista con merito l’accesso alla semifinale scudetto del campionato Giovanissimi Nazionali Under 15