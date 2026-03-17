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VIDEO VN – Selvi: “Vittoria di Cremona un’iniezione di coraggio, il gruppo è coeso”
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Per Francesco Selvi, Paolo Vanoli alla vigilia della trasferta di Cremona chiedeva ai suoi coesione e compattezza: il 4-1 è stato un'ottima risposta
Per il giornalista fiorentino non c'è ancora certezza in ottica salvezza, ma i tre punti in casa dei grigiorossi sono fondamentali per affrontare un finale di stagione che sarà al cardiopalma