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VIDEO VN – Roggi: “Nuovi acquisti? Non li conosco. Spero arrivi Thorstevdt”
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Direttamente dal 14° memorial Bruno Beatrice ai Canottieri, Moreno Roggi ha parlato dei nuovi acquisti della Fiorentina e del centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstevdt
Direttamente dal 14° memorial Bruno Beatrice ai Canottieri, Moreno Roggi ha parlato dei nuovi acquisti della Fiorentina e del centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstevdt