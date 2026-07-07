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VIDEO VN – Roggi: “Nuovi acquisti? Non li conosco. Spero arrivi Thorstevdt”

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Marta Bucalossi
7 luglio

Direttamente dal 14° memorial Bruno Beatrice ai Canottieri, Moreno Roggi ha parlato dei nuovi acquisti della Fiorentina e del centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstevdt

Direttamente dal 14° memorial Bruno Beatrice ai Canottieri, Moreno Roggi ha parlato dei nuovi acquisti della Fiorentina e del centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstevdt