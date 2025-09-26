VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Pioli: “Lamptey? Mercoledì esami negativi, poi… Dispiace per il ragazzo”
i nostri video
VIDEO VN – Pioli: “Lamptey? Mercoledì esami negativi, poi… Dispiace per il ragazzo”
00:51
Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione di Pisa-Fiorentina, ha parlato dell'infortunio di Tariq Lamptey
Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione di Pisa-Fiorentina, ha parlato dell'infortunio di Tariq Lamptey e della gestione del calciatore durante la gara col Como