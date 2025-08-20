VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Peretola, la partenza della Fiorentina per la Slovacchia: out Beltran

01:17
Tommaso Ormini
20 agosto

Dall'aeroporto di Peretola, Violanews vi offre le immagini dei calciatori viola pronti a viaggiare alla volta di Presov, dove affronteranno il Polissya per i playoff di Conference League

