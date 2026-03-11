VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Paratici e Goretti presenti alla rifinitura anti-Rakow

i nostri video

VIDEO VN – Paratici e Goretti presenti alla rifinitura anti-Rakow

desc img
00:17
Giovanni Zecchi
11 marzo

Il direttore sportivo Fabio Paratici e il direttore tecnico Roberto Goretti sono arrivati in campo insieme alla rifinitura della vigilia di Conference

Il direttore sportivo Fabio Paratici e il direttore tecnico Roberto Goretti sono arrivati in campo insieme alla rifinitura della vigilia degli ottavi di Conference