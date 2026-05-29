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VIDEO VN – Nosotti: “Ndour? Ai giovani dobbiamo permettere di sbagliare”

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Matteo Bardelli
29 maggio

Il giornalista di Sky, Marco Nosotti ha parlato della Fiorentina direttamente da Coverciano al termine della conferenza del ct Silvio Baldini

Il giornalista di Sky, Marco Nosotti ha parlato della Fiorentina direttamente da Coverciano al termine della conferenza del ct Silvio Baldini. L'Italia scenderà in campo mercoledì 3 giugno contro il Lussemburgo e la domenica successiva contro la Grecia