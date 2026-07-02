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VIDEO VN – Milito: “Kean è giovane e può dimostrare ancora tanto”
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Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, ha parlato di Moise Kean e delle mancate qualificazioni al Mondiale dell'Italia. Ecco le sue parole raccolte dal nostro inviato al Premio Fair Play Menarini al Teatro del Maggio Musicale
Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, ha parlato di Moise Kean e delle mancate qualificazioni al Mondiale dell'Italia. Ecco le sue parole raccolte dal nostro inviato al Premio Fair Play Menarini al Teatro del Maggio Musicale