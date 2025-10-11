VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Mancini ricorda: “Quel passaggio dall’Inghilterra alla Fiorentina”
i nostri video
VIDEO VN – Mancini ricorda: “Quel passaggio dall’Inghilterra alla Fiorentina”
01:32
Roberto Mancini ricorda come smise di giocare e iniziò ad allenare partendo dalla panchina della Fiorentina
"Mi chiamò il Leicester e allora decisi di andare a giocare 5 partite bloccando il patentino. Poi mi chiamò la Fiorentina. Problemi di patentino non ne avevo, ma non si poteva avere il doppio tesseramento"