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VIDEO VN – Jimenez-Kean, che intesa! Il cross dello spagnolo e la rete del bomber viola
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Assist di Jimenez, gol di Kean. Bella la intesa tra il classe 2005 e l'attaccante gigliato oggi in allenamento.
Sembra cominciare a funzionare l'asse Jimenez-Kean, con il neo-acquisto dei gigliati che ha sfoderato un assist al bacio per il bomber viola oggi nell'allenamento congiunto con la Primavera.