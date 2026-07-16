VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – I tifosi chiedono il rinnovo a Dodò, poi il siparietto col ventaglio

i nostri video

VIDEO VN – I tifosi chiedono il rinnovo a Dodò, poi il siparietto col ventaglio

desc img
01:03
Matteo Bardelli
16 luglio

I tifosi chiedono a Dodò il rinnovo e poi il simpatico siparietto con il ventaglio: "Io lo terrei!"

Al termine dell'allenamento pomeridiano il terzino viola si è concesso ai tifosi per autografare magliette ed altri gadget. I tifosi chiedono a Dodò il rinnovo e poi il simpatico siparietto con il ventaglio: "Io lo terrei!"