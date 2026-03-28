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VIDEO VN – I calciatori viola lanciano palloni ai tifosi al termine dell’allenamento

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Iacopo Salvatori
28 marzo

Al termine dell'allenamento a porte aperte della Fiorentina, i giocatori viola hanno lanciato palloni al pubblico

Al termine dell'allenamento a porte aperte della Fiorentina, i giocatori viola hanno lanciato palloni e altri oggetti al pubblico presente sulle tribune del centro sportivo