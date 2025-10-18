VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Galloppa: “Abbiamo studiato tanto il Legia Varsavia. Siamo orgogliosi”
VIDEO VN – Galloppa: “Abbiamo studiato tanto il Legia Varsavia. Siamo orgogliosi”
Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, dopo la vittoria 0-2 sul Bologna ha parlato attraverso i nostri microfoni
Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, dopo la vittoria 0-2 sul Bologna ha parlato attraverso i nostri microfoni. Ecco le sue parole sul primo impegno della storia viola nella Youth Champions League