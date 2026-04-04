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VIDEO VN – Esiste solo Fagioli. Adesso la Fiorentina spieghi come sta Kean
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Il Verona domina, la Fiorentina vince. Ci pensa Fagioli a risolvere una partita giocata a dir poco in maniera sconcertante. In più, Moise Kean esce zoppicando. Ma come sta questo giocatore?
La prestazione della Fiorentina non è all'altezza. Esiste solo Fagioli in questa squadra, il resto è tutto da rifare. E far giocare Moise Kean in queste condizioni non ha senso