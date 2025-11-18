VIOLA NEWS i nostri video VIDEO VN – Chi sarà l’arbitro di Fiorentina-Juventus? Ecco i favoriti
VIDEO VN – Chi sarà l’arbitro di Fiorentina-Juventus? Ecco i favoriti
02:44
Chi sarà l'arbitro di Fiorentina-Juventus? Ecco i favoriti secondo il nostro esperto arbitrale Simone Pagnini