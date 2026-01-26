VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Catherine: “Continuerò il sogno di Rocco. Non sarà facile ma lo faremo per lui”
La moglie di Rocco Commisso, Catherine, ha parlato durante la messa in suffragio in ricordo del marito. Ecco le dichiarazioni sul futuro della Fiorentina