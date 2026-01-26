VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Catherine: “Chiamava figli ogni giocatore, la Fiorentina era la sua famiglia”
00:56
La moglie di Rocco Commisso, Catherine, ha parlato durante la messa in suffragio in ricordo del marito a Firenze
