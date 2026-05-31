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VIDEO VN – Balestracci: “Saputo soffrire, ho sempre creduto in questi ragazzi”
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La Fiorentina Under 15, allenata da Matia Balestracci, conquista con merito l’accesso alla semifinale scudetto del campionato Giovanissimi Nazionali Under 15
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