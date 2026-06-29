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VIDEO VN – Antognoni su Liberali: “È tecnico, un 10. Fiorentina? Sta bene ovunque”

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Marta Bucalossi
29 giugno

In occasione dell'evento per la presentazione del suo libro "Una vita da dieci", Giancarlo Antonioni ha espresso la sua opinione su Liberali

In occasione dell'evento per la presentazione del suo libro "Una vita da dieci", Giancarlo Antonioni ha espresso la sua opinione su Liberali