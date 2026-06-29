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VIDEO VN – Antognoni su Liberali: “È tecnico, un 10. Fiorentina? Sta bene ovunque”
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In occasione dell'evento per la presentazione del suo libro "Una vita da dieci", Giancarlo Antonioni ha espresso la sua opinione su Liberali
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