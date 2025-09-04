VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Antognoni: “Per l’Under 21 percorso nuovo, Baldini è una garanzia”
i nostri video
VIDEO VN – Antognoni: “Per l’Under 21 percorso nuovo, Baldini è una garanzia”
01:05
La leggende della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell'evento "Visti da molto vicino" al Caffè Letterario delle Murate
La leggende della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell'evento "Visti da molto vicino" al Caffè Letterario delle Murate. In questo video ecco le sue parole sul nuovo percorso di Silvio Baldini con l'Under 21