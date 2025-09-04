VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO VN – Antognoni: “Comuzzo ha fatto bene a rinunciare all’Arabia. Ci sarà tempo”

i nostri video

VIDEO VN – Antognoni: “Comuzzo ha fatto bene a rinunciare all’Arabia. Ci sarà tempo”

desc img
01:12
Federico Gennarelli
4 settembre

La leggende della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell'evento "Visti da molto vicino" al Caffè Letterario delle Murate

La leggende della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell'evento "Visti da molto vicino" al Caffè Letterario delle Murate. In questo video ecco le sue parole su Pietro Comuzzo