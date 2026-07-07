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VIDEO VN – Alessandro Beatrice ricorda il padre: “Abbiamo messo un’impronta indelebile”
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Direttamente dal 14° memorial Bruno Beatrice è intervenuto il figlio, Alessandro per parlare della finale del torneo che si giocherà il 12 luglio a Coverciano
Direttamente dal 14° memorial, ai Canottieri, Bruno Beatrice è intervenuto il figlio, Alessandro per parlare della finale del torneo che si giocherà il 12 luglio a Coverciano