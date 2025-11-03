VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – “Vi facciamo un c**o così”: il coro dei tifosi della Fiorentina
I tifosi della Fiorentina furiosi contro la società al termine della partita contro il Lecce, intonano cori decisi verso i giocatori
Molti tifosi si sono radunati fuori dallo stadio intimando alla società di trovare soluzioni al più presto. La Fiorentina è attualmente in zona retrocessione con zero vittorie nelle prime 10 giornate