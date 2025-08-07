VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO Verso lo United, De Gea risponde a Fernandes: “Non riuscirai a segnarmi”
back to manchester
00:15
"Bruno lo sai, non puoi segnare contro di me. E se ci riuscirai sarà solo perché te l'ho lasciato fare, così i tifosi potranno ancora continuare a cantare il tuo nome!"
Sabato la Fiorentina giocherà contro il Manchester United: per David De Gea sarà un ritorno a casa. A dargli il bentornato "a casa" l'ex compagno Bruno Fernandes