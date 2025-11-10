VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Vergogna Juve. Un tifoso mima lo schianto di Superga

VIDEO – Vergogna Juve. Un tifoso mima lo schianto di Superga

Redazione VN
10 novembre

Le immagini dagli spalti

Brutto episodio all'Allianz Stadium di Torino, dove pochi minuti dopo il fischio finale del Derby della Mole tra Juventus e Torino, un "tifoso" bianconero imita il gesto dello schianto aereo di Superga verso il settore ospiti. La Juventus, attraverso le telecamere dell’Allianz Stadium, è al lavoro per identificare il protagonista del gesto