VIDEO – Vergogna Juve. Un tifoso mima lo schianto di Superga
Le immagini dagli spalti
Brutto episodio all'Allianz Stadium di Torino, dove pochi minuti dopo il fischio finale del Derby della Mole tra Juventus e Torino, un "tifoso" bianconero imita il gesto dello schianto aereo di Superga verso il settore ospiti. La Juventus, attraverso le telecamere dell’Allianz Stadium, è al lavoro per identificare il protagonista del gesto