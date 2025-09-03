VIDEO – Vergogna a Collegno, padre invade il campo e picchia un 13enne

Le immagini dagli spalti

Un video registrato dalla tribuna riprende i momenti finali della partita tra Volpiano-Pianese e Carmagnola e l’inizio della rissa dopo il triplice fischio. All'improvviso si verifica l'invasione di campo del padre di uno dei ragazzi che va a colpire il portiere 13enne del Volpiano-Pianese, prima di scagliarsi anche contro un dirigente. Il giovane ha riportato la frattura del malleolo e una contusione allo zigomo ed è stato dimesso nelle scorse ore. Il 40enne che lo ha picchiato è stato denunciato per lesioni ai Carabinieri, che sono intervenuti subito dopo l'aggressione.