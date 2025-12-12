VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – Vanoli sul cambio modulo: “Non è questione di numeri. E poi non ho esterni”
VIDEO – Vanoli sul cambio modulo: "Non è questione di numeri. E poi non ho esterni"
Le parole di Paolo Vanoli sul possibile cambio modulo, con una Fiorentina disegnata con un 4-2-3-1
"Nel calcio moderno non ci sono più, quando hai la disponibilità dei giocatori puoi fare tutto. Non ho esterni, faccio i complimenti a Kouamé perché è appena rientrato da un infortunio"