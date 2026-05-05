VIDEO – Vanoli: “Ricordiamoci l’obiettivo della società. Poi vedremo a fine stagione”

"Base su cui ripartire? Cerchiamo di essere realisti, non dobbiamo sempre vedere le cose in maniere negativa. Guardiamo l'obiettivo chiesto dalla società"

"Le parole di Paratici mi fanno piacere, ma mi hanno sempre mostrato fiducia. Fin dall'inizio. Quando ci incontreremo faremo le valutazioni, ma adesso voglio finire il mio compito"