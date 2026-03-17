VIDEO – Vanoli: “Fiorentina, di più non si può fare. Intelligenti noi a capirlo”

"Mentalità? Il di più non si può fare, ed è un'intelligenza capirlo. Questo non significa che io non voglio vincere"

"Da tempo vedevo la crescita di questo gruppo, adesso ne abbiamo la conferma. Questa squadra ha sempre avuto le doti tecniche e la qualità. Oggi non era facile, dovevamo fronteggiare un giocatore come Djuric dominante nelle palle alte"