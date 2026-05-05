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VIDEO – Vanoli: “Braschi? Quante accuse, sembravo io il problema della Nazionale.”
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"Mi hanno accusato che non facevo giocare i giovani, sembravo io il problema della Nazionale. E poi, noi abbiamo fatto un percorso importante senza Moise e nessuno lo sottolinea"
"Queste sono le stagioni sfortunate che possono capitare, poi se dovessi guardare i social mi sparerei"