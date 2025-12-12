VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – Vanoli: “Adesso salviamo la Fiorentina. Psicologo? Sono stato criticato”

i nostri video

VIDEO – Vanoli: “Adesso salviamo la Fiorentina. Psicologo? Sono stato criticato”

desc img
01:50
Redazione VN
12 dicembre

Paolo Vanoli, dopo la vittoria di ieri, segna la via da seguire anche in campionato. L'obiettivo è salvare questa Fiorentina

"Non basta la vittoria di oggi per guarire, io con i ragazzi ci parlo tanto, e per loro questo deve essere un nuovo inizio. Dobbiamo salvare tutti insieme la Fiorentina, domenica affronteremo una squadra che è capace di lottare per la salvezza"