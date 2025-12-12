VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – Vanoli: “Adesso salviamo la Fiorentina. Psicologo? Sono stato criticato”
VIDEO – Vanoli: "Adesso salviamo la Fiorentina. Psicologo? Sono stato criticato"
Paolo Vanoli, dopo la vittoria di ieri, segna la via da seguire anche in campionato. L'obiettivo è salvare questa Fiorentina
"Non basta la vittoria di oggi per guarire, io con i ragazzi ci parlo tanto, e per loro questo deve essere un nuovo inizio. Dobbiamo salvare tutti insieme la Fiorentina, domenica affronteremo una squadra che è capace di lottare per la salvezza"