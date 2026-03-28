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VIDEO – Una zolla di terra beffa il portiere: ecco il gol comico della rimonta

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Redazione VN
28 marzo

L'Istria completa la rimonta contro il Nogometni klub Varaždin così: un tiro da fuori area che impatta una zolla di terra rialzata in prossimità del dischetto degli 11 metri, supera il portiere e... entra clamorosamente i rete....

L'Istria completa la rimonta contro il Nogometni klub Varaždin così: un tiro da fuori area che impatta una zolla di terra rialzata in prossimità del dischetto degli 11 metri, supera il portiere e... entra clamorosamente i rete....