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VIDEO – Una zolla di terra beffa il portiere: ecco il gol comico della rimonta
L'Istria completa la rimonta contro il Nogometni klub Varaždin così: un tiro da fuori area che impatta una zolla di terra rialzata in prossimità del dischetto degli 11 metri, supera il portiere e... entra clamorosamente i rete....
L'Istria completa la rimonta contro il Nogometni klub Varaždin così: un tiro da fuori area che impatta una zolla di terra rialzata in prossimità del dischetto degli 11 metri, supera il portiere e... entra clamorosamente i rete....