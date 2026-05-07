VIDEO – Tre ragazzini VS Del Piero, Beckham e Yamal: Adidas, che film!

Adidas ha presentato "Backyard Legends", il nuovo film prodotto in vista del Mondiale 2026. Protagonisti dello spot sono Timothée Chalamet, Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Bellingham e Trinity Rodman, accompagnati dalle versioni "vintage" (create...

Adidas ha presentato "Backyard Legends", il nuovo film prodotto in vista del Mondiale 2026. Protagonisti dello spot sono Timothée Chalamet, Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Bellingham e Trinity Rodman, accompagnati dalle versioni "vintage" (create con l'AI) di Zidane, Beckham e Del Piero. La trama? In un campetto di periferia c'è una squadra che non perde da decenni e, per provare a batterla, serve chiamare le stelle di Adidas...