Redazione VN
21 febbraio

I tifosi della Juventus si sfogano sui social dopo la sconfitta dei bianconeri in casa contro il Como: oltre ai calciatori, nel mirino dei fan è finito soprattutto Comolli

