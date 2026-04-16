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VIDEO – Tifosi del Crystal Palace esuberanti in centro: cori in Piazza Duomo
Un momento del prepartita di Fiorentina-Crystal Palace, ritorno dei quarti di finale di Conference League: i tifosi inglesi, circa 1300 in città, hanno animato con i loro cori Piazza del Duomo, intonandoli anche da un balcone decorato con le loro bandiere.
La squadra di Paolo Vanoli dovrà provare a rimontare lo 0-3 di Londra.