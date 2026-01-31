VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Tenta la bicicletta ma… l’esito è comico: scivolone e risate sui social
Siparietto divertente al Match for Hope 2026, la gara di beneficenza andata in scena in Qatar con protagonisti campioni del calcio come Eden Hazard e Marcelo insieme a volti noti del web. Uno dei giocatori prova una spettacolare bicicletta, ma...
Siparietto divertente al Match for Hope 2026