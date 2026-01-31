VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Tenta la bicicletta ma… l’esito è comico: scivolone e risate sui social

i nostri video

VIDEO – Tenta la bicicletta ma… l’esito è comico: scivolone e risate sui social

desc img
Redazione VN
31 gennaio

Siparietto divertente al Match for Hope 2026, la gara di beneficenza andata in scena in Qatar con protagonisti campioni del calcio come Eden Hazard e Marcelo insieme a volti noti del web. Uno dei giocatori prova una spettacolare bicicletta, ma...

Siparietto divertente al Match for Hope 2026